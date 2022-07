Deutschland : Mutmasslicher Mörder soll Ayleen (14) im Internet angelockt haben

Die Leiche der zuvor vermissten Ayleen (14) ist im Teufelsee bei Weckesheim in Hessen gefunden worden. Nach Informationen der Redaktion des « Schwarzwälder Boten » fiel die Jugendliche einem vorbestraften Sexualstraftäter zum Opfer. Der Mann habe nach seiner Haftentlassung an einem Programm teilgenommen, um das Rückfallrisiko zu senken.

Er soll die Polizei zur Leiche geführt haben

Nun ist es zu einer Festnahme gekommen. Wie die «Bild» (Bezahlartikel) berichtet, soll der Mann die 14-Jährige im Internet angelockt und dort mit ihr gechattet haben. Wie das Mädchen von ihrem Wohnort in Gottenheim (Baden-Württemberg) in das rund 300 Kilometer entfernte Hessen gekommen war, sei noch unklar.



Der mutmassliche Mörder von Ayleen sei demnach bereits kurz nach ihrem Verschwinden in den Fokus der Polizei gerückt. Nun hätten sich die Hinweise verdichtet. Der Tatverdächtige soll bereits am Donnerstag in Kassel festgenommen worden sein. Nach «Bild»-Informationen habe er die Polizei zu der Leiche im See geführt.



Das Polizeipräsidium Freiburg hat für Montag eine Medienkonferenz angekündigt.