Kloten ZH – Polizei nimmt nach Brand 2 14-Jährige fest

Beim Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses ist am Samstag in Kloten ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken entstanden. Zwei Personen wurden verletzt. Die Kantonspolizei Zürich geht von Brandstiftung aus und nahm zwei Verdächtige fest.

Wie es in einer Mitteilung am Montag heisst, wurden Polizisten während der Löscharbeiten auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich in der Nähe des Brandortes auffällig verhielten. Bei den Abklärungen entstand der dringende Verdacht gegen die zwei Teenager, den Brand verursacht zu haben. Die genaue Rollenaufteilung der beiden festgenommenen 14-jährigen Schweizer ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.