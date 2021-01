Moskau : Polizei nimmt Nawalnys Bruder fest

Wenige Tage bevor Alexei Nawalnys Unterstützer ihren Protest erneut auf die Strasse tragen wollen, gibt es im Umfeld des Oppositionellen Durchsuchungen. Sein Bruder wird festgenommen.

Die Polizei in Moskau hat den Bruder des prominenten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny festgenommen. Oleg Nawalny wurde demnach bei einer Reihe von Durchsuchungen von Wohnungen und Büroräumen im Umfeld seines prominenten Bruders am Mittwoch festgenommen. Auch eine von Alexei Nawalnys Frau Yulia bewohnte Wohnung wurde durchsucht. Am Fenster teilte sie Journalisten mit, die Polizei habe ihren Anwalt nicht zu ihr in die Wohnung gelassen. Für Sonntag haben Nawalnys Unterstützer Demonstrationen angekündigt. Alexei Nawalny war am 17. Januar nach seiner Rückkehr aus Berlin nach Russland prompt verhaftet worden. In Deutschland war er wegen einer Vergiftung mit einem Nervengift behandelt worden.