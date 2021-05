Geschwindigkeitskontrolle - Polizei nimmt Raser fest und beschlagnahmt sein Auto

Dem Fass den Boden ausgeschlagen hat ein 38-jähriger Mann aus dem Kanton Bern, der am Samstag beim Überholen mit 160 km/h gemessen wurde. Wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte, war er kurz vor 16.30 Uhr auf der Kantonsstrasse bei Gettnau unterwegs, als er in der 80er-Zone mit der doppelt erlaubten Geschwindigkeit gemessen wurde. Der Mann wurde in der Folge festgenommen. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen und sein Auto beschlagnahmt.