Mallorca: Polizei nimmt Schweizer (30) fest – er ist ein bekannter Hotel-Preller 

Ein zufälliges Wiedersehen an der Bar eines Nachtclubs am Paseo Marítimo von Palma de Mallorca führte zu seiner Festnahme: In der Nacht auf Sonntag fasste die spanische Polizei einen Schweizer, der auf der Ferieninsel unbezahlte Hotel-Rechnungen über Tausende Euro hat. Der 30-Jährige hatte in mehreren Gasthäusern übernachtet und diese verlassen, ohne seine Schulden zu begleichen.