Biel/Lyss

Polizei nimmt sieben Autoposern ihr Spielzeug weg

Bei gezielten Verkehrskontrollen im Raum Biel/Lyss hat die Polizei 13 Autolenker wegen unerlaubter Abänderungen und Lärm angezeigt. Sieben Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Zwischen 16:00 und 22:00 Uhr wurden mehr als ein Dutzend Autos angehalten und grösstenteils für weitere Abklärungen zum Verkehrsprüfzentrum in Orpund begleitet. Bei der anschliessenden technischen Prüfung wurden schliesslich bei sieben Fahrzeugen unerlaubte Abänderungen an der Auspuffanlage festgestellt. Die entsprechenden Autos wurden in der Folge polizeilich sichergestellt, wie die Kantonspolizei mitteilt. In fünf weiteren Fällen wurden unzulässige Veränderungen und Anbauten an Chassis, Fahrwerk, Felgen oder Lichtanlagen des Fahrzeugs festgestellt.