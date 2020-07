vor 1h

Florida

Polizei nimmt Tatverdächtige nach Dreifach-Mord fest

Drei Männer trafen sich an einem See in Florida, um nachts zu angeln. Sie wurden brutal ermordet.

von Denis Molnar

1 / 9 Brandon Rollins (im Bild) und seine Kollegen Damion Tillman und Keven Springfield sind tot. Screenshot WFLA Das Trio wurde ermordet, als es sich am späten Abend des 17. Juli 2020 zum Fischen am Streety-See in Florida traf. Screenshot WFLA Die Opfer wurden zu Tode geprügelt und erschossen. Screenshot WFLA

«Ich habe in meinem Leben viele Tatorte von Morden gesehen, dieser ist einer der schlimmsten. Das war ein Massaker.» So beschrieb Grady Judd, Sheriff im Polk County südwestlich von Orlando in Florida, den Tatort am Lake Streety in Frostproof. Die Opfer: drei junge Männer, die sich zum Nachtangeln getroffen hatten. Laut «CNN» wurden der 23-jährige Damion Tillman, der 30-jährige Keven Springfield und der 27-jährige Brandon Rollins zu Tode geprügelt oder erschossen.

Jetzt hat die Polizei drei Tatverdächtige verhaftet und Fotos von ihnen auf Twitter veröffentlicht. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Brüder sowie eine Frau, wie amerikanische Medien berichten. Bei der Frau soll es sich um die Freundin eines Verdächtigen handeln.

Die drei Ermordeten hatten sich am Freitagabend, 17. Juli, gegen 22 Uhr am Seeufer verabredet, um Welse zu fischen. Laut Ermittlungen soll der jüngste Mann, Damion Tillman, als Erster angekommen sein. Als die anderen beiden eintrafen, war Tillman bereits tot. Die Täter griffen anschliessend auch Springfield und Rollins an. Letzterer konnte noch mit dem Handy seinen Vater anrufen. Alles, was er sagte, war: «Hilfe!»

Rollins’ Vater schlief schon, als er den Anruf erhielt. Er stieg in seinen Pickup und fuhr an den Ort, wo sein Sohn und die Kollegen normalerweise fischten, kaum zehn Autominuten von seinem Haus entfernt. Am Tatort entdeckte er seinen schwer verletzten Sohn. Doch in der Eile hatte der Vater sein Telefon im Haus liegen lassen. Er fuhr zurück zu einer Tankstelle, um Hilfe zu holen. Als er erneut am See eintraf, war Brandon Rollins tot. Weinend erzählt er dem Lokalsender WFLA: «Als ich dort ankam, um nach meinem Sohn zu suchen, entdeckte ich ein Gemetzel.»