Bangkok: Polizei nimmt über 200 Touristen bei Razzia in Nachtclub fest

Am frühen Mittwochmorgen um 3.30 Uhr wurde in einem illegalen Nachtclub in Bangkok eine Razzia durchgeführt. Dabei sind mehr als 200 ausländische Touristen festgenommen worden. Die meisten von ihnen seien chinesische Staatsbürger, teilte die thailändische Polizei am Mittwoch mit. Die Festgenommenen hätten Urin-Tests machen müssen. «Dabei wurde festgestellt, dass sie illegale Substanzen konsumiert haben», informiert die Polizei.