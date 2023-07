Getöteter Hans Peter Mack: Mehrere Tatverdächtige festgenommen

Die Ermittlungen stehen in Verbindung mit dem Mord an den deutschen Unternehmer Hans Peter Mack. Der 62-Jährige verschwand am 4. Juli 2023.

Bandenchef stieg nach Mordfall aus

Thomas G. soll gegenüber der Polizei zugegeben haben, der Anführer der Outlaws gewesen zu sein. Er bestritt aber, am Mord an Mack beteiligt gewesen zu sein. Er sei allerdings aus der Bande ausgestiegen, als er von der Tat erfahren habe. Die Beamten beschlagnahmten G.s Harley-Davidson und andere Beweismittel.

Auch ein Schweizer festgenommen

Die Mitglieder des Outlaws Motorcycle Clubs waren laut Chefermittler Surachate Hakparn in kriminelle Aktivitäten verwickelt, einschliesslich Drogen- und Menschenhandel. Sie standen in Verbindung mit Olaf B., dem mutmasslichen Drahtzieher bei der Ermordung des Immobilienmaklers Hans-Peter Mack. Der 62-Jährige verschwand am 4. Juli, Tage später entdeckte die Polizei seine zerstückelte Leiche in einer Gefriertruhe.