Stadt Zürich: Polizei nimmt zwei junge Männer nach versuchter Tötung fest

Am Samstag ist es im Stadtzürcher Kreis 4 im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung zu einer versuchten Tötung gekommen. Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde eine Patrouille nach 5.30 Uhr wegen einer Auseinandersetzung an die Langstrasse gerufen. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Dabei wurden eine Person durch Messerstiche schwer verletzt. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Beide mussten durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in Spitalbehandlung gebracht werden. Wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.