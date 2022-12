Schwarzenburg BE: Polizei parkiert auf Familienparkplatz

In der Einstellhalle des Coop in Schwarzenburg stand ein Polizeiauto auf dem Familienparkplatz.

Familienparkplätze sind dafür gedacht, das Einkaufen mit Kindern zu erleichtern. Die Parkplätze sind breiter und nahe dem Eingang, was das Abladen und Aufladen vereinfacht. Jedoch beobachtete A.S.* (46) am Donnerstag einen Polizeiwagen, welcher auf dem Familienparkplatz des Coop in Schwarzenburg parkiert war. «Die Einstellhalle war zu diesem Zeitpunkt halb leer», sagt der Familienvater zu 20 Minuten. Die Polizei Schwarzenburg befindet sich im selben Gebäude wie der Coop. «Sie haben eigene Parkplätze zur Verfügung», erläutert S.