Phoenix, USA

Polizei publiziert Bodycam-Video nach tödlichen Schüssen

Ein Mann in Phoenix erlag nach einem Polizeieinsatz den Schussverletzungen. Die Polizei hat nun ein Bodycam-Video veröffentlicht.

Ein Polizeieinsatz in den USA endete am Samstag für einen verdächtigen Mann tödlich. In der Stadt Phoenix wurde der 28-Jährige mit Schüssen verletzt. Er starb an den Verletzungen. Laut der Polizei hatte sich der Mann einer Waffe behändigt, als die Beamten mit ihm sprachen. Statt diese wie gefordert niederzulegen, habe er sie angehoben.