Australien: Polizei rätselt nach Fund von totem Taucher über Drogenladung

Am Sonntag entdeckten die Behörden im australischen Newcastle den Körper eines Mannes in einem Taucheranzug im Hafen von Newcastle. Der Taucher verstarb kurz darauf.

Im australischen Bundesstaat New South Wales haben die Behörden am Sonntag einen bewusstlosen Mann in einem Taucheranzug gefunden. Nach Wiederbelebungsversuchen verstarb dieser noch an Ort und Stelle. In der Nähe seines Körpers wurden mehrere Päckchen eines weissen Stoffes gefunden. Bei den rund 50 Kilogramm handelte es sich mutmasslich um Kokain.