Jura (F) Polizei rätselt über verstümmelte Pferde

Nach einer Reihe von mysteriösen Fällen von Verstümmelungen in Frankreich mahnen Behörden Tierhalter zur Vorsicht.

In den letzten Monaten wurden in Frankreich mehrere Fälle von verstümmelten Pferden gemeldet. Erst am Montag sei eine Stute, die eines natürlichen Todes starb, in der Nähe der Stadt Lyon auf einer Weide entdeckt worden, wie französische und welsche Medien berichten. Ihr fehlten ein Ohr, ein Auge und die Nüstern.