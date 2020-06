Bettwil AG

Polizei rätselt über verunfalltes Geisterauto

Wem gehört der Unfall-Peugeot von Bettwil AG? Dieser wurde am Unfallort mitten in der Nacht einfach stehen gelassen, Nummerschilder hatte er keine.

Die Meldung ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Aarau am frühen Mittwochmorgen kurz vor 4 Uhr ein: Dort wurde gemeldet, dass in Bettwil bei der ehemaligen Militäranlage ein Auto verunfallt sei. Rasch rückten mehrere Polizeipatrouillen an den Ereignisort aus. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen beschädigten Peugeot ohne Kontrollschilder, der laut Polizeiangaben auch nicht immatrikuliert war.