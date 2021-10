Italien : Polizei räumt Blockade gegen 3G-Pflicht im Hafen von Triest

Weil sie nur noch mit einem «Grünen Pass» zur Arbeit dürfen, protestieren in Triest und Genua Hunderte von Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeitern. Nun hat die Polizei die Blockade aufgelöst.

Hunderte Hafenarbeiter und Hafenarbeiterinnen haben in Italien gegen die neu eingeführte Pflicht zur Vorlage eines Corona-Passes am Arbeitsplatz protestiert.

Hafenmitarbeitende demonstrierten gegen «Grünen Pass»

Heftige Auseinandersetzungen mit Polizei

Die Hafenarbeiterinnen und -arbeiter in Triest hatten mit einer Blockade gedroht. Der Betrieb in dem für die Wirtschaft wichtigen Hafen wurde allerdings nicht entscheidend eingeschränkt. Die Entscheidung der Regierung hatte am Samstag vor einer Woche in der Hauptstadt Rom bereits zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei geführt.