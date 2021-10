Zermatt VS - Polizei räumt Walliserkanne in Zermatt und nimmt Restaurantbetreiber fest

Die Walliserkanne in Zermatt VS wurde von der Polizei am Freitag geschlossen.

Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Wirten des Restaurants Walliserkanne in Zermatt VS und der Polizei: Nachdem sich die Betreiber des Lokals, das Gebrüderpaar Patrik und Ivan Aufdenblatten, weigerten, einer behördlichen Schliessung Folge zu Leisten, schritt die Polizei am Samstag erneut ein und liess den Eingang mit mehreren Betonblöcken versperren. Davon liessen sich die Aufdenblattens jedoch nicht behindern: Kurzerhand funktionierten sie die Betonblöcke zu einer improvisierten Bar um und bewirteten weiter Gäste. Bei einer bewilligten Spontandemo am Samstag feierten Massnahmengegner und -gegnerinnen das Gebaren der Wirte.