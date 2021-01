Der grösste Teil der Ordnungsbussen fällt im Strassenverkehr an – praktisch überall sind Geschwindigkeitsüberschreitungen die Hauptursache.

Die Pandemie spielt bei der Budgetplanung der Deutschschweizer Polizeikorps eine untergeordnete Rolle. Zwar rechnen die Behörden gegenüber dem Vorjahr mit Mindereinnahmen von 8,7 Millionen Franken aus Ordnungsbussen, Grund dafür ist allerdings nicht in erster Linie Corona, wie CH Media schreibt.

Der Kanton Bern begründet die Mindereinnahmen von 5 Millionen Franken mit «Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren». Im Kanton Basel-Land spielt die Verkehrsentwicklung und der Abbau einer Geschwindigkeitskontrollanlage in Tenniken eine Rolle beim budgetierten Rückgang von 6 Millionen Franken.

Der grösste Teil der Ordnungsbussen fällt im Strassenverkehr an – praktisch überall sind Geschwindigkeitsüberschreitungen die Hauptursache.

Stadt Zürich an der Spitze

Pro Einwohner budgetiert Zürich somit 143 Franken und liegt damit bei den Bussen pro Kopf in der Schweiz an der Spitze. Bei diesen Auswertungen werden allerdings auch viele Durchreisende zur Kasse gebeten, die zu schnell oder über Rot fahren. So liegt auf der Pro-Kopf-Liste auch der Kanton Uri mit der Verkehrsachse Nord-Süd weit oben.