Phuket : Polizei rekonstruiert die letzten Tage von getöteter Schweizer Touristin

Nachdem der Todesfall der 57-Jährigen bekannt wurde, haben die Behörden die Ermittlungen aufgenommen. Zudem wurde eine Autopsie angeordnet.

1 / 5 Die Leiche war mit einem schwarzen Laken bedeckt, nur ihre Füsse ragten aus dem Wasser. Screenshot thairath Die Polizei von Phuket entdeckte am 5. August 2021 die Leiche einer 57-jährigen Schweizerin zwischen Felsen bei einem Wasserfall. Die Behörde geht davon aus, dass sie vor etwa zwei Tagen getötet wurde. Bangkok Post Die getötete Schweizerin wohnte im Mooring Resort Hotel. Booking.com

Darum gehts Eine 57-jährige Schweizerin wurde am Donnerstagnachmittag tot zwischen Felsen bei einem Wasserfall in Muang, Phuket, aufgefunden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Opfer vergewaltigt und getötet worden sein.

Die Polizei hat den Aufenthalt der Person in Thailand zeitlich rekonstruiert.

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 57-jährige Schweizerin in Thailand tot an einem Wasserfall aufgefunden. Der Gouverneur von Phuket sicherte umgehende Ermittlungen und eine Autopsie zu.

Die thailändischen Polizeibehörden haben nun im Zuge ihrer Ermittlungen eine Zeitachse bis zum Tatort erstellt. Laut verschiedenen lokalen Medienberichten landete die Frau am 13. Juli in Phuket in Besitz eines Touristenvisums, das bis am 26. August gültig war. Sie verbrachte darauf zwei Wochen in einem Hotel im Bezirk Thalang.

Danach reiste sie weiter und und kam am 27. Juli in einem Hotel im Bezirk Muang an. Dort blieb sie vier Tage. Anschliessend reiste sie per Taxi weiter und checkte im The Mooring Resort Hotel in Tambon Vichit ein. Vom 31. Juli bis zum 3. August hielt sie sich im Hotel und an dessen Strand auf.

Den Aufnahmen der Sicherheitskamera zufolge verliess sie am Dienstag, 3. August kurz vor Mittag das Hotel und ging zum Strand von Ao Yon. Um 11.48 Uhr ging sie allein auf der Ao Yon-Khao Khat Road in Richtung Ao Yon-Wasserfall. Sie trug kurze Hosen, ein weisses Hemd und dunkle Schuhe, band sich ein langärmeliges Hemd um die Taille und trug einen dunklen Rucksack.

Autopsie durchgeführt

Laut den Ermittlungen lief sie 18 Minuten und legte dabei 1,4 Kilometer vom The Mooring Resort zum Ao Yon-Wasserfall zurück. Die Frau wurde am Donnerstag, 5. August gegen 13.30 Uhr tot im Bach am Wasserfall im Tambon Vichit des Bezirks Muang gefunden.

Weitere thailändische Medien berichten, dass Vertreter der Schweizer Botschaft aus Gründen der Transparenz ebenfalls an der Untersuchung des Falles beteiligt seien. In der Zwischenzeit sei der stellvertretende Polizeichef Suwat Chaengyodsuk heute in Phuket eingetroffen, um die polizeilichen Ermittlungen zu leiten und zu intensivieren. Er betonte, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um den Fall zu lösen und alle Verdächtigen aufzuspüren.

Zudem sei eine vorläufige Autopsie durch Ärzte eines forensischen Teams der Königlich Thailändischen Polizei und der Verstorbenen durchgeführt worden. Die Ergebnisse sollen zeitnah bekannt gegeben werden.



Die Schweizer Botschafterin für Thailand, Helene Budliger Artieda, hat im Beisein von Vertretern des thailändischen Aussendepartements eine Schweigeminute für die getötete Bürgerin abgehalten. Die Botschafterin spricht den Angehörigen ihr Beileid aus.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!