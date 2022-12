Polizei rettet Waldkauz in Grono GR von der Strasse

Dort wird er versorgt und voraussichtlich am Montag oder Dienstag wieder in die Freiheit entlassen.

Am Mittwoch erhielt die Kantonspolizei Graubünden eine Meldung, dass sich auf der Calancastrasse, oberhalb von Grono GR, ein Vogel auf der Strasse befinde. Also machte sich eine Patrouille auf den Weg und traf auf einen Waldkauz. «Mit kugelrunden Augen liess er sich von einem Polizisten mit Handschuhen sachte anheben», schreibt die Kapo Graubünden in einem Facebook-Post.

Daraufhin brachten die Polizisten den Waldkauz zum Polizeistützpunkt. Dort wurde er von Mitarbeitern des Tierschutzvereins Bellinzona abgeholt, damit der geschwächte Vogel wieder aufgepäppelt werden kann. «Solche Erlebnisse bereichern unseren Berufsalltag», so die Polizei. In den Kommentaren des Posts bedanken sich beinahe hundert Personen für den Einsatz der Kantonspolizei.

Der Waldkauz ist wieder in bester Verfassung

Emanuele Besomi, Präsident des Tierschutzvereins Bellinzona, hat den jungen Waldkauz aufgenommen. «Zuerst wurde er von unserem Greifvogelexperten Pietro Della Maddalena kontrolliert und in eine Beobachtungsvoliere gesetzt, wo er auch Futter erhielt», sagt Besomi. Dem jungen Waldkauz gehe es gut, er sei in bester Verfassung. «Am Montag oder Dienstag wird er in die Freiheit entlassen», so der Präsident weiter.