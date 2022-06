Mainz : Polizei rettet Entenfamilie mit gebastelter Rampe

Die Entenmutter und ihre acht Küken sassen in einer Grube fest. Mit einer selbstgebauten Rampe konnte die Polizei ihnen den Ausweg eröffnen.

Eine Entenfamilie hatte sich in den Mainzer Fastnachtsbrunnen verirrt.

Die Polizei in Mainz hat echte Bastlerfähigkeiten beweisen müssen, um eine Entenfamilie aus einem Brunnen zu retten. Eine Entenmama und ihre acht Küken hatten sich in den Mainzer Fastnachtsbrunnen in der Innenstadt verirrt, teilte die Polizei mit. «Fröhlich schwammen die Kleinen zunächst ihrer Mama hinterher, waren aber nach einiger Zeit dann doch erschöpft. Der Weg aus dem Brunnen war über eine hohe Mauer versperrt.»