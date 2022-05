Rorschach SG: Polizei rettet Entenfamilie vom Flachdach einer Tiefgarage

Enten brüten normalerweise am Boden

Erst kürzlich hat sich eine Entenmama einen eher ungewöhnlichen Platz ausgesucht, um ihren Nachwuchs zu bekommen – nämlich inmitten der Badi Arbon (20 Minuten berichtet). Die Vogelschutzorganisation Birdlife erklärt auf Anfrage, dass die Stockente normalerweise am Boden, in der Nähe des Gewässers, brütet und ihr Nest gut versteckt in der Vegetation anlegt. Sie würden sich in der Regel einen Ort aussuchen, der möglichst sicher vor Raubtieren sei. «Es kommt aber immer wieder vor, dass sich Enten auch Balkone oder Flachdächer als Neststandort aussuchen», sagt Stefan Bachmann.