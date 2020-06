Good News

Polizei rettet herrenlose Schildkröte

Tierischer Einsatz für die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein: Am Dienstag musste sie in Vaduz ausrücken zur «Erstversorgung» einer Schildkröte.

Das Tier wurde am Dienstagabend bei der Primarschule Ebenholz in Vaduz gefunden.

Auf ihrer Facebook-Seite berichtet die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein am Mittwoch über einen tierischen Einsatz am Dienstagabend in Vaduz. Die Polizei rückte aus, weil bei der Primarschule Ebenholz eine herrenlose Schildkröte aufgefunden worden war. Nach der «Erstversorgung» vor Ort wurde das Tier ins Tierheim nach Schaan gebracht.

Woher das Tier stammt, ist bisher unklar. Ist sie etwa ausgebüxt oder wurde sie gar von einem Vogel entführt? So passiert Ende April 2019 in Marbach SG. Damals konnte eine Leser-Reporterin beobachten, wie eine Schildkröte plötzlich vom Himmel fiel. Eine Krähe hatte sie im Flug fallen gelassen. So kurios der Vorfall klingt, er ist offenbar kein Einzelfall. In diversen Schildkröten-Foren wird über ähnliche Vorfälle berichtet. Es wird deshalb geraten, eine Abdeckung gegen Fressfeinde einzurichten, etwa in Form von Hasendraht oder eines Netzes.