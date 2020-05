Good News

Polizei rettet Hund aus Tobel

Eine Frau suchte in Rorschacherberg SG knapp drei Tage lang verzweifelt ihren entlaufenen Hund. Dank der Polizei hat sie das Tier nun wieder.

In diesem Tobel in Rorschacherberg hat die Kapo SG kürzlich einen Hund gerettet.

«Die Polizei erhielt am Freitag einen Anruf von Anwohnern, weil sie komische Geräusche, eine Art Jammerlaute, hörten», so Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Als die Polizei vor Ort ausrückte, fand sie in einem Tobel in Rorschacherberg SG einen Hund. Er sass dort fest, weil er den Ausweg nicht mehr selbst fand. «Drei Polizisten stiegen in das Tobel hinunter, retteten ihn und brachten den Hund anschliessend seiner Besitzerin zurück», schreibt die Polizei auf ihrer Facebook-Seite. Sie sei überglücklich, ihn wieder bei sich zu haben.