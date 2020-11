Am Sonntagmorgen musste die Basler Polizei einem Reh in Not zu Hilfe eilen.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt wurde am Sonntagmorgen zum Retter in der Not für ein Reh. Das Tier hatte sich neben einem Tor beim Friedhof Hörnli durchzwängen wollen und war dabei steckengeblieben, wie Basels «iCop» Raphael Schneider am Montag auf Facebook vermeldete.