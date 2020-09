Am Freitag, kurz vor 11.30, habe eine Polizeipatrouille auf der Autobahn A7 einen verletzten Schwan gefunden. Er sei auf der Höhe Wäldi TG auf der Überholspur gefunden worden, so die Kantonspolizei Thurgau auf Facebook. Das Tier sei mithilfe des Nationalstrassenunterhalts auf den Pannenstreifen gebracht worden. Es sei der «Tierrettung Schaffhausen und Thurgau» zur tierärztlichen Obhut übergeben worden.

Die Polizei nimmt es mit Humor und postete am Freitagnachmittag die Heldentat via Facebook. Hierbei parodiert sie den Schweizer Klassiker «Schwan» von Gölä. Die Community hat Freude am Post und bedankte sich für den Einsatz der Kapo TG sowie dem Team von der Tierrettung.