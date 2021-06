Bodensee Center Friedrichshafen - Polizei rettet Welpen vor Hitzetod im Auto

Friedrichshafen (D), 28.05.2021: Eine Embraer EMB-505 Jet mit sechs Passagieren und zwei Besatzungsmitgliedern musste ein Notlandung am Flughafen Friedrichshafen machen, nachdem ein Reifen nach dem Start platzte.

Beim Bodensee Center in Friedrichshafen rettete die Polizei einen Welpen vor dem Hitzetod.

«Mutmasslich dem Anruf einer Zeugin und dem schnellen Eingreifen der Polizei ist es zu verdanken, dass ein junger Welpe am Montagabend nicht dem Hitzetod erlag», beginnt eine Mitteilung des Polizeipräsidiums Ravensburg. Ein 26-jähriger Hundehalter hatte sein Auto auf dem Parkplatz des Bodensee Centers in Friedrichshafen (D) bei über 30 Grad Aussentemperatur in der prallen Sonne abgestellt und war zum Einkaufen gegangen. Seinen jungen Vierbeiner liess der Mann derweil im Fahrzeug zurück.