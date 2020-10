Verdächtiger Gegenstand : Polizei riegelt Bahnhof Brugg AG ab

Am Bahnhof Brugg AG ist ein Polizeieinsatz im Gang. Es kommt zu Verspätungen und Zugsausfällen.

Verschieden Aufgebote der Kantonspolizei Aargau sind am Samstagnachmittag wegen eines verdächtigen Gegenstands in einem Zug an den Bahnhof Brugg AG ausgerückt. Sie räumten den Bahnhof. In den frühen Abendstunden dauerte der Einsatz an.