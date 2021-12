Bahnhof Luzern : Bancomat gesprengt – Täter sind mit Rollern geflohen

Am Bahnhof Luzern kam es am Dienstagmorgen zu einem Grosseinsatz der Luzerner Polizei. Unbekannte sprengten einen Bancomaten.

Wie die Luzerner Polizei auf Anfrage bestätigte, kam es am Bahnhof Luzern am frühen Dienstagmorgen zu einem Grosseinsatz. Mediensprecher Christian Bertschi führte aus, dass man kurz nach drei Uhr eine Meldung über einen Vorfall am Bahnhof erhalten habe. Grund dafür war, dass ein Bancomat gesprengt worden ist, wie die Luzerner Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.