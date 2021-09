Corona-Kundgebung - Polizei riegelt das Bundeshaus mit Gittern ab

Bereits am Dienstagabend hatten verschiedene Gruppen von Corona-Massnahmengegnerinnen- und Gegnern eine Demo in Bern angekündigt, für den Fall, dass der Bundesrat die Zertifikatspflicht ausweitet. Die Kundgebung soll um 19 Uhr beginnen, die Stadt Bern hat eine Spontanbewilligung ausgestellt. Der Gemeinderat rät von einer Teilnahme ab. In den Sozialen Medien wird auch zu einer Gegendemo aufgerufen, weshalb die Stadtregierung die Kantonspolizei um ein entsprechendes Aufgebot gebeten hat. «Diese Konstellation birgt Eskalationspotenzial. Hinzu kommt, dass sich die Corona-Situation wieder verschärft hat», heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung.