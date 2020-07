vor 1h

Adligenswil LU

Polizei rückt wegen einer Schlange in einer Wohnung aus

Eine Ringelnatter hat sich am Montag in Adligenswil in eine Wohnung verirrt. Ein Bewohner des Hauses alarmierte die Polizei, die die Schlange eingefangen- und wieder in die Freiheit entlassen hatte.

1 / 7 Diese Ringelnatter hat sich am Montag in ein Wohnhaus verirrt. Luzerner Polizei Die Schlange wude in einer Wohnung in Adligenswil gefunden. Ein Anwohner hat darum die Polizei angerufen. Diese konnte das Problem lösen. Screenshot: Google Maps Wie die Luzerner Polizei mitteilte, sei zufälligerweise ein Polizist in der Nähe gewesen, der ein Händchen für Schlangen hat.(Symbolbild) KEYSTONE

Darum gehts Eine Ringelnatter wurde in einer Wohnung gesichtet.

Ein Polizist mit einem Händchen für Schlangen konnte die Natter einfangen.

Die Schlange wurde in einem Naturschutzgebiet wieder ausgesetzt.

In einer Wohnung in Adligenswil ist am Montag eine Schlange gesichtet worden. Auf das Tier aufmerksam geworden sei der Anwohner, weil sich ein Hund auffällig verhalten habe, sagte ein Sprecher der Luzerner Polizei am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA. Bei der Schlange handelte es sich um eine Ringelnatter, die dann in der Küche verschwunden sei. Daraufhin habe der Mann die Polizei verständigt.

Vom tierischen Einsatz Wind bekommen habe auch ein Polizist, der sich auf Schlangen verstehe und ein Händchen für diese Reptilien habe. Zufälligerweise sei er mit seiner Patrouille in der Nähe gewesen und habe angeboten, sich des Falles anzunehmen. Die Polizisten konnten die Ringelnatter finden, einfangen und setzten sie schliesslich in einem Naturschutzgebiet wieder ins Freie. Die Schlange ist nicht giftig und für Menschen ungefährlich.

Bedrohte Art

Die Barrenringelnatter ist im Kanton Luzern heimisch. Sie ist auf der schweizerischen Roten Liste der Reptilien als verletzlich eingestuft. 2005 startete der Kanton ein Artenhilfsprogramm für die Ringelnatter. Damit sollten die aktuellen Populationen erhalten und so weit gefördert werden, dass ihr langfristiges Überleben gesichert ist.