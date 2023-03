St. Gallen: Polizei findet rund ein Kilo Marihuana in Wohnung

Rund ein Kilogramm Marihuana fand die Polizei in der Wohnung des Ehepaares vor.

Am Dienstagmorgen, kurz nach 8.30 Uhr, wurden der Stadtpolizei St. Gallen im westlichen Stadtteil Hilfeschreie aus einer Wohnung gemeldet. Wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte, trafen die ausgerückten Polizistinnen und Polizisten einen alkoholisierten 31-jährigen Mann und seine 35-jährige Frau an.