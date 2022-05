Ermittlungen dazu laufen: Polizei rückt wegen Schüssen in Kloten aus

Laut einem News-Scout fielen in der Nacht auf Sonntag Schüsse in Kloten. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Laut Sprecher Kenneth Jones rückten Einsatzkräfte der Polizei kurz nach Mitternacht aus. Die Spurensicherung sei ebenfalls vor Ort erfolgt. Verletzt wurde niemand. «Es wurde nicht auf Personen geschossen», so Jones. Die Hintergründe seien noch unklar. «Die Ermittlungen dazu sind im Gange.» Ob Personen festgenommen wurden, will die Polizei nicht mitteilen.