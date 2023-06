Polizei richtet Waffe wegen Wasserpistole auf Zürcher Rapper

Am Freitagmorgen rückte die Polizei wegen einer Wasserpistole zu einem Einsatz an der Zürcher Bertastrasse beim Lochergut aus. Grund dafür war eine Meldung, dass eine Person andere mit einer Schusswaffe bedrohe.

Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, sahen sie die Pistole auf einer Bank neben einer Gruppe von Männern. «Die Beamten forderten sie auf, sich davon zu distanzieren. Doch die Männer verhielten sich unkooperativ und ausfällig gegenüber den Polizisten», sagt Stapo-Mediensprecher Mark Surber gegenüber dem «Blick». So zückten Beamte ihre Dienstwaffen und richteten sie auf die Anwesenden.

Imitate sind schwierig auszumachen

Vor Ort war auch der Rapper Hero. Am Donnerstagabend hatte ein Fotoshooting stattgefunden, die Gruppe war am Morgen danach noch am Feiern, wie Heros Tour-Manager erzählt. «Dabei wurde auch ein wenig herumgespritzt. Als eine Frau dabei getroffen wurde, tickte sie aus. Sie rief dann offenbar die Polizei an und gab an, dass sie bedroht werde.» Die Polizei sei dann mit mehreren Kastenwagen vor Ort erschienen, einige Beamte hätten sogar Maschinenpistolen getragen.