Amsterdam : Bewaffneter Mann hält Geisel in Apple Store fest

In der niederländischen Metropole Amsterdam kam es am Dienstagabend offenbar zu einer Geiselnahme. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Wie mehrere Medien berichten, hat ein Mann in einem Apple Store in Amsterdam eine Person in seine Gewalt gebracht. Videos zeigen, wie der Täter hinter einer Glasscheibe eine Waffe in der Hand hält. Neben ihm ist die Geisel zu sehen.