Rapperswil-Jona

Polizei rückt zu Massenschlägerei aus – 1 Verletzter und 50 Leute angetroffen

Mehrere Personen haben der Polizei am Samstagabend in Rapperswil-Jona eine Massenschlägerei gemeldet. Die genauen Vorkommnisse sind unklar. Eine Person musste mit Wirbelbrüchen ins Spital.

Rapperswil-Jona, 27.06.2020: Am Samstagabend meldeten der Polizei mehrere Personen eine angebliche Massenschlägerei am See Quai. Patrouillen von mehreren Kantonen rückten umgehend aus. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte rund 50 Jugendliche und junge Erwachsene an. Ein 20-jähriger Mann erlitt laut der Kapo SG bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen mehrere Wirbelbrüche. Die genauen Vorkommnisse waren zunächst unklar. (Symbolbild)

Nachdem am Samstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, innert kurzer Zeit mehrere Meldungen von einer angeblichen Massenschlägerei am See Quai über den Polizeinotruf des Kantons St. Gallen eingegangen sind, wurden mehrere Patrouillen vom ganzen Kantonsgebiet in Rapperswil-Jona zusammengezogen. Auch mehrere Patrouillen der Kantonspolizeien Schwyz und Glarus wurden nach Rapperswil beordert, teilt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung mit.