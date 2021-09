USA : Polizei rüstet sich für mögliche Gewalt am US-Capitol bei Pro-Trump-Demo

Die Polizei des US-Capitols hat sich für mögliche Gewalt rund um die am Samstag dort anstehende Demonstration von Anhängerinnen und Anhängern des früheren Präsidenten Donald Trump gewappnet. Der Chef der Capitol-Polizei, Tom Manger, sagte am Freitag in Washington, es gebe Hinweise auf mögliche Bedrohungen rund um die Demo. Ob diese glaubhaft seien, sei schwer zu sagen, aber auch vor der gewaltsamen Erstürmung des Capitols Anfang Januar habe es ähnliches Online-Gerede gegeben. «Also gehen wir kein Risiko ein.»