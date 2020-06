St. Gallen

Polizei sah dem Lenker Kokainkonsum an der Nase an

St. Gallen, 07.06.2020: Die Stadtpolizei St.Gallen kontrollierte auf der Zürcher Strasse einen Autolenker, der als fahrunfähig eingestuft wurde. Der 35-Jährige hatte sichtbare Kokainrückstände in seiner Nase. Im Fahrzeug wurden Kleinmengen von Kokain sowie Utensilien für den Konsum festgestellt. Zudem war der 35-Jährige ohne Fahrausweis unterwegs. Er wurde angezeigt.

