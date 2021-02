Fasnacht 2021 in Luzern: Es gilt wegen Corona das Veranstaltungsverbot, dennoch kamen einige Dutzend Personen in die Altstadt, wie unser Video zeigt.

Die Fasnacht in Luzern ist abgesagt. Am Kapellplatz waren dennoch einige dutzend Personen versammelt: Fasnächtler, Journalisten, Polizisten.

Ein als Berset verkleideter Fasnächtler in Luzern.

Die Polizei setzte laut eigenen Angaben auf Dialog, in den allermeisten Fällen mit Erfolg.

Dennoch sind einige Dutzend nach Luzern gekommen am frühen SchmuDo.

Am 11. Februar 2021 ist in Luzern Schmutziger Donnerstag, der erste Fasnachtstag.

Einige Dutzend Personen sind trotz des geltenden Veranstaltungsverbotes am Donnerstagmorgen zum Auftakt der Fasnachtszeit in die Altstadt nach Luzern gekommen – obwohl die Fasnacht offiziell abgesagt ist. Gemäss dem Reporter von 20 Minuten vor Ort trug ein Fasnächtler zum Zeichen des Protestes einen Sarg mit sich. Einer der Fasnächtler war als lächelnder Bundesrat Alain Berset verkleidet. Umgehängt trug dieser Fasnächtler ein Plakat, in dem er seinen Unmut über die Corona-Regeln kundtat.