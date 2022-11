Iran: Polizei schiesst auf Menschen in U-Bahn-Station und verprügelt Frauen mit Schlagstöcken

Am 16. November 2022 eröffneten Sicherheitskräfte in der Station Shariati in Teheran das Feuer auf iranische Bürger und Bürgerinnen.

In Teheran ist es am Mittwoch zu Gewaltszenen in einer U-Bahn-Station gekommen.

Am Mittwochabend verbreiteten sich neue, schockierende Aufnahmen aus dem Iran auf Social Media: In zahlreichen Videos ist zu sehen, wie iranische Sicherheitskräfte in der U-Bahn-Station Shariati in Teheran das Feuer auf Menschen eröffneten, durch die Zugwaggons marschierten und Frauen mit Schlagstöcken zusammenschlugen, die keinen vorgeschriebenen Hidschab trugen. Die Echtheit der Bilder wurde durch die militante iranische Oppositionsbewegung People’s Mujahideen Organisation (übersetzt Volksmudschahedin) bestätigt.

«Dies ist das Jahr, in dem Khomenei gestürzt wird!»

Im ganzen Land hat am Mittwoch ein dreitägiger Streik begonnen – als Gedenken an den «blutigen November» von 2019. Damals waren Hunderte Menschen getötet worden.

In weiten Landesteilen strömten in der Nacht zum Mittwoch Menschen auf die Strassen, wie Augenzeugen berichteten. In der Hauptstadt Teheran waren chaotische Szenen zu beobachten. Demonstranten errichteten Strassensperren, Autofahrer gaben Hupkonzerte. Hunderte Menschen versammelten sich auf zentralen Plätzen und riefen Protestslogans gegen die Islamische Republik. Laut «The Guardian» skandierten auch in der U-Bahn-Station Shariati Hunderte von Demonstranten und Demonstrantinnen: «Dies ist das Jahr, in dem Seyed Ali (Khomenei) gestürzt wird!»