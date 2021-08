Bahnhof Morges VD - Waadtländer Polizei schiesst auf Schweizer (37) und verletzt ihn tödlich

«So etwas habe ich in Morges noch nie gesehen»

Eine Anwohnerin, die kurz nach dem Vorfall am Bahnhof ankam, kann es nicht fassen: «So etwas habe ich in Morges noch nie gesehen. Es gab ein grosses Polizeiaufgebot und andere Menschen in Anzug und Krawatte. Es sah ernst aus. Zusätzlich zu den weissen Zelten, die am Tatort aufgestellt wurden, wurden auf beiden Seiten des Bahnsteigs Güterzüge geparkt, um neugierige Blicke abzuschirmen.»