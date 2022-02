Luzern - Polizei schiesst bei Verfolgungsjagd mitten in der Stadt auf Auto

Am Montagnachmittag haben unzählige Passanten an der Haltestelle an der Pilatusstrasse gegen 16.40 Uhr auf ihren Bus gewartet. So auch ein News-Scout, der auch am Dienstag noch kaum glauben kann, was er mitten in der Stadt Luzern erlebt hatte: «Plötzlich fuhr ein Wagen in recht hoher Geschwindigkeit die Pilatusstrasse entlang und er wurde von einem Polizeiauto verfolgt.» Auf der Busspur war der Fahrer des blauen Wagens rechts in die Hirschmattstrasse eingebogen.