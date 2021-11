Lachen SZ – Polizei schiesst nach mutmasslichem Einbruch Mann an

Bei einem Einsatz in Lachen SZ kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einer Schussabgabe durch die Polizei.

In Lachen SZ kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Schusswaffeneinsatz durch einen Polizeibeamten. Dabei wurde ein Mann verletzt. Wie es in einer Mitteilung heisst, ist er ansprechbar und befindet sich in ausserkantonaler Spitalpflege.