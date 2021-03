Am Dienstagnachmittag hat die Kantonspolizei Zürich das Café Diexer in Elsau ZH zwangsgeschlossen. Der Betreiber hatte bereits am Montag sein Café mit österreichischen Spezialitäten geöffnet - trotz geltenden Corona-Beschränkungen. Die Kantonspolizei Zürich musste deshalb ausrücken und rund 20 Gäste weg schicken. Der Wirt wurde verzeigt . D och schon am Dienstag stand sein Lokal wieder offen.