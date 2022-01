Adelboden BE : Polizei schliesst Dritteinwirkung beim Tod von N.G. (20) aus

N.G. (20) wurde am Sonntagabend tot in Adelboden aufgefunden.

N.G. wurde am Sonntagabend tot in Adelboden aufgefunden. Instagram

Darum gehts Der 20-jährige N.G., der mit Freunden den Weltcup-Riesenslalom in Adelboden verfolgt hatte, wurde am Sonntagabend leblos aufgefunden.

Die Berner Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Dritteinwirkung sei auszuschliessen.

Gegen 19 Uhr am Sonntagabend herrschte traurige Gewissheit: N.G.*, der seit Samstagabend in Adelboden vermisst worden war, ist tot. Aussagen seines Vaters zufolge fanden Freunde der Familie den leblosen Körper hinter einem Gebäude in der Nähe des Busparkplatzes. Der Körper sei sehr gut versteckt und deshalb für Wärmebildkameras kaum sichtbar gewesen, so der Vater: «Er muss die Nacht in der Kälte verbracht haben.»

Am Montagnachmittag hat sich die Gemeinde Adelboden zum Unglück geäussert. Mit grosser Betroffenheit haben die Gemeindebehörde sowie die Ski-Weltcup Adelboden AG vom Todesfall des 20-jährigen Besuchers anlässlich der Skiweltcuprennen vom vergangenen Wochenende vernommen. «Der Gemeinderat Adelboden und die Verantwortlichen der Ski-Weltcup Adelboden AG sprechen den Angehörigen ihr tief empfundenes Beileid und Mitgefühl aus», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Bei Fragen stehe man der Familie jederzeit zur Verfügung und biete Hilfe an.

Auch die Berner Kantonspolizei hat inzwischen ein Communiqué zum Todesfall verschickt. Demzufolge hatte N.G. sich mit Drittpersonen am Weltcuprennen in Adelboden aufgehalten und im Verlauf des Abends den Kontakt zu seinen Begleitpersonen verloren. Bei der anschliessenden Suchaktion seien mitunter Gebirgsspezialisten, Drohnen und Personenspürhunde eingesetzt worden. Die Suche habe in den Nachtstunden unterbrochen werden müssen, am Sonntagmorgen wurde sie fortgesetzt, unter anderem mit einem Suchflug der Rega.

Keine Dritteinwirkung

Der Vermisste sei schliesslich am frühen Sonntagabend in der Nähe eines öffentlichen Parkplatzes aufgefunden worden. Vor Ort hätten die sofort aufgebotenen Rettungskräfte jedoch nur noch seinen Tod feststellen können, schreibt die Polizei. Zur Betreuung von betroffenen Personen sei das Care Team des Kantons Bern aufgeboten worden. Die Kapo hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Todesumstände aufgenommen. Was bereits feststeht: «Hinweise auf Dritteinwirkung liegen keine vor.»

Etwa 30 Einwohnende aus Châtel-St-Denis FR, wo N. G. wohnhaft war, hatten den Eltern bei der Suche geholfen. N.G. hatte sich seit Samstag 18 Uhr nicht mehr gemeldet. Er war zuletzt am Samstagabend in Adelboden gesehen worden. Mit Freunden hatte er dort den Weltcup-Riesenslalom der Männer verfolgt. Um 18 Uhr hätte es im Bus zurück nach Châtel-St-Denis FR gehen sollen – doch der 20-Jährige erschien nicht zum Abfahrtstermin.

*Name der Redaktion bekannt

