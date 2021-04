In Reichenburg SZ ist ein Kinderspielparadies von der Kantonspolizei Schwyz geschlossen worden. Die Polizei sei am Samstag vor Ort gewesen und habe das Lokal kontrolliert, berichtet der «Blick». Am Sonntag nun wurde das Lokal von der Polizei geschlossen, wie diese auf Anfrage bestätigt. Der Grund dafür war, dass im Lokal die Corona-Massnahmen nicht eingehalten wurden. Man habe die Anwesenden am Sonntagmorgen vor Ort auf die Covid-19-Verordnung des Kantons aufmerksam gemacht. Die nächsten Tage werde der Spielplatz geschlossen bleiben.