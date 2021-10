«Sie wäre nie davon gelaufen» : Polizei schliesst nicht aus, dass Cleo (4) aus Familienzelt entführt wurde

Tag vier der Suche nach der kleinen Cleo ist erfolglos zu Ende gegangen. Die Polizei schliesst nicht aus, dass jemand das Kind in der Nacht aus dem Zelt geholt haben könnte.

«Aber alles, was wir brauchen, ist unser kleines Mädchen»

Die Familie war übers Wochenende an die Coral Coast in Westaustralien gefahren und hatte ihr Zelt in Macleod auf einem angelegenen Campingplatz aufgeschlagen. Der Spass endete jäh mit dem Verschwinden der Vierjährigen. «Alle fragen uns, was wir brauchen», so Mutter Ellie. «Aber alles, was wir brauchen, ist unser kleines Mädchen.»