Mögliche Gesundheitsgefährdung - Behörden schliessen Restaurant wegen Grüsel-Zuständen per sofort

Die Behörden im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben am vergangenen Donnerstag, dem 15. Juli, ein Lokal mit sofortiger Wirkung geschlossen. Um welches Gaststätte es sich handelt, geben sie nicht an. Gegen den Betreiber ist eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht worden.

Restaurant darf wieder öffnen – wenn alle Mängel behoben sind

Der Betreiber des Restaurants kann die Mängel nun beheben. Die Behörden stellen eine Wiedereröffnung des Restaurants in Aussicht. Allerdings müsse der Gastwirt künftig mit «engmaschigen» und «stets unangemeldeten» Kontrollen rechnen. Gemäss Angaben der Kantonspolizei, komme es nur wenige Male im Jahr dazu, dass die Behörden einen der 800 Betriebe im Kanton schliessen müssten. Voraussetzung sei, dass eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden könne. In Betrieben, in denen Käse und Fleisch verarbeitet wird sowie in Spitälern und Altersheimen werde besonders regelmässig kontrolliert.