Cyberkriminalität in Zürich – Polizei schnappt 3 Internetbetrüger und stellt Bargeld und Laptops sicher

In Zürich hat eine Betrügerbande aus Frankreich für mehrere Zehntausend Franken Einkäufe getätigt.

Diese hatten in den Tagen und Wochen vor der Festnahme am Donnerstag auf betrügerische Art und Weise über sogenannte Phishing-Mails die Daten von Kreditkarten erschlichen. Mit diesen erhältlich gemachten Daten erwarben sie Bargeld, Gold, Mobiltelefone, Laptops sowie Bitcoin Wertkarten im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Franken. Diverse Gegenstände konnten bei der Durchsuchung ihres Aufenthaltsortes in Zürich sichergestellt werden.