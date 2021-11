Ein mutmasslicher Menschenhändler – Polizei schnappt bei Grosskontrolle Dutzende Verdächtige

Innerhalb der 14 Tage wurden an 4 Tagen 1060 Personen und 500 Fahrzeuge kontrolliert.

Sie hielten dabei insgesamt neun Personen an, die polizeilich gesucht wurden.

Mehrere Beamte und Beamtinnen von verschiedenen Polizeikorps haben in einer koordinierten Aktion über mehrere Tage Grosskontrollen auf der Nord-Süd-Achse durchgeführt.

Polizeikorps der Zentralschweiz, Graubünden und Tessin haben in Zusammenarbeit mit der Grenzwache, Transport- und Militärpolizei sowie dem Fedpol ab dem 1. November an vier Tagen koordinierte Kontrollen durchgeführt.

Ihre Bilanz: Sie erwischten neun Personen, die polizeilich gesucht wurden. Sieben davon wurden vorläufig festgenommen. Weiter wurden 13 Personen, die Drogen bei sich hatten oder mit diesen handelten, verzeigt. Gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz verstiessen elf Personen. Dabei besteht in einem Fall der Verdacht auf Menschenhandel.

Waffen sichergestellt

Bei den Kontrollen im Strassenverkehr gingen den Polizisten 15 Personen ins Netz, die gegen das Gesetz verstossen hatten. Drei davon mussten den Fahrausweis auf der Stelle abgeben, sie waren in fahrunfähigem Zustand auf der Strasse unterwegs. In zwei Fällen kam es zu Sicherstellungen von Waffen und in vier wurden Widerhandlungen im Bereich des Zollgesetzes festgestellt.